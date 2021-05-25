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Son dakika: ALES sonuçları açıkladı

Son dakika haberi... 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: ALES sonuçları açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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