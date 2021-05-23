SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik açıklamalar | Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİ



Çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemezler. Bizim amacımız sorun çözme ile ilgilenmek. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum.

Çocuklarımın neye yatkın olduğuna baktım ve yatkın olmadığı bir şeye zorlamamaya çalıştım. Bir kişi yatkın olduğu alanda ilerlerse emin olsunlar orada muvaffak olur.

Benim için önemli olan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Akademik gelişimi her halükarda hallederiz.