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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik açıklamalar | Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik açıklamalar | Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 24 televizyonunda gündeme dair soruları yanıtladı.

Peki, uzaktan eğitimde (EBA) son durum ne, sınavlar nasıl olacak?, yaz tatili ne zaman başlayacak? Üniversitedeler ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran 2021'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte son dakika eğitim haberinin detayları…

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Benim davam, çocuk davasıdır. Her bir çocuk, kendimizin sağlamamızı yapmamızı sağlar.

Sürekli geleceğe atıfta bulunmak, anı ıskalamak gibi bir şey. Ben şimdiyi çok önemsiyorum.

Doğru ile yanlışın ikna süreci yaşanmadan, doğru kendisini doğal olarak gösterir. Biz her çocuğun kendi doğasına uygun olanı bulmasına yardım etmeliyiz.

KOVİD-19 SÜRECİ...

Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. çok zor ve yorucu.

SALGIN SÜRECİNDE OKULLARIN DURUMU

Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİ

Çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemezler. Bizim amacımız sorun çözme ile ilgilenmek. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum.

Çocuklarımın neye yatkın olduğuna baktım ve yatkın olmadığı bir şeye zorlamamaya çalıştım. Bir kişi yatkın olduğu alanda ilerlerse emin olsunlar orada muvaffak olur.

Benim için önemli olan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Akademik gelişimi her halükarda hallederiz.

KURSLARIN DURUMU

31 Ağustos'tan beri LGS ve üniversiteye hazırlık kurslarıyla ilgili destekleme yetiştirme kursları, sınava giren her öğrencinin yüz yüze ders alabilme imkanına sahip olsun diye sürekli açık tutuldu.

MEB KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Bizim ana görevlerimizden birisi de ailelere seçenekler sunmak. Milli Eğitim Bakanlığı kimseyi yalnız bırakmadı.

LGS NE ZAMAN?

LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil.

Disiplini olan, ödevlerini düzenli yapan ve özellikle çok kitap okuyan çocuklar nerede olurlarsa olsunlar başarılı olurlar.

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