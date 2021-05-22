YÖK ‘Uluslararası soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar enstitüsü’ adıyla bir enstitü kuracak

YÖK'ün bu alanda belirli kriterleri taşıdığını değerlendirdiği bir üniversitede kurulmasını planladığı enstitüde, 'sadece Ermenilerle ilgili asılsız soykırım iddialarına ilişkin değil, aynı zamanda Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar dünyanın her neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların da' gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



YÖK yetkilileri, emperyalist devletlerin tarihin çeşitli dönemlerinde giriştikleri soykırım ya da insanlık suçu kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek uygulamaları, kimi coğrafyalarda halen devam ettiğine işaret ederek, insanlık tarihinin bu emperyalist ülkelerin işgal ettikleri ve sömürdükleri topraklarda yaşayan halkların egemenlik haklarını yok sayma, onları katletme, sürgün etme, dillerini değiştirme, asimilasyona tabi tutma, dini yaşayışlarına müdahale etme ve onlara gaddarca davranma gibi pek çoğu insanlık suçu oluşturan politikalarına tanıklık ettiğine dikkati çekti. Dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkelerin geçmişte veya günümüzde işlediği suçlar, kurulacak olan bu Enstitü bünyesinde bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınarak, araştırmaların sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak. Raporlandırmaların yanı sıra lisansüstü düzeyde akademik faaliyetlerin de sürdürüleceği enstitüde, baskı ve zulme maruz kalan ülkelere de talep edilmesi hâlinde gerekli bilimsel destekte verilecek. Uluslararası boyutta araştırmalara imza atması hedeflenen bu Enstitüde sadece Türk akademisyenler ve araştırmacıların değil, aynı zamanda yabancı bilim insanlarının da görev alması planlanıyor. Belirlenecek bir üniversite bünyesinde kurulacak bu Enstitü, insan kaynağı açısından YÖK tarafından desteklenecek, kapsamına denk çeşitlilikte bir akademik yapılanmaya kavuşturulacak. YÖK 100/2000 Doktora Projesindeki insan kaynağı da bu Enstitüye katkı sağlayacak. Araştırmaları ve çalışmaları disiplinler arası bir mahiyet taşıması dolayısıyla 'Uluslararası soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar Enstitüsü'nün hangi yükseköğretim kurumu çatısı altında kurulacağına ilişkin en doğru kararı verebilmek için Enstitünün kurulacağı yükseköğretim kurumunun insan kaynağı bakımından yeterli olması, yani 'kurumsal liyakat ve ehliyet' özel önem taşımakta. Bu alanda yeterliliği önde olan üniversiteler YÖK tarafından bilgilendirilerek, enstitünün kendilerinde kurulmasını talep etmeleri halinde konu ve alana ilişkin yeterlilikleri hakkında Yükseköğretim Yürütme Kuruluna bir sunum gerçekleştirmek üzere YÖK'e davet edildi. 27 Mayıs Perşembe günü yapılacak sunumların neticesinde enstitünün hangi yükseköğretim kurumunun çatısı altında kurulacağına karar verilecek.

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