Sınav takvimi son dakika: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise sınavları yüz yüze mi?

Sınavlar ne zaman yapılacak? Okul sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından en çok merak edilen konular arasında sınavlar yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavları hakkında açıklama geldi. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak? 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise sınavları yüz yüze mi? İşte cevaplar...

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlkokul sınavları: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. Öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

İlkokul 4. sınav ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf: 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu öğrencilerin tercihine bırakıldı.