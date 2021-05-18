Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba okullar var mı? Yarın EBA canlı ders yapılacak mı? Uzaktan eğitim...

Yarın okullar tatil mi? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 1002'inci yılı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs dolayısıyla milyonlarca öğrenci, yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba okullar var mı? Yarın EBA canlı ders yapılacak mı? İşte cevaplar...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü de okullar tatil olacak.