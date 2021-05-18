Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: 40 yaş üzeri öğretmenlere aşı müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı" dedi.





Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla." ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.

Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.

Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021