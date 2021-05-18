ATA AÖF final sınav tarihleri ne zaman? Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, bahar dönemi final sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi'ne kayıtlı olan açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği final sınavı tarihi belli oldu. Öte yandan sınavın nasıl gerçekleştirileceğine yönelik merak edilen sorular da yanıt buldu. Peki, ATA AÖF final sınav tarihleri ne zaman? 2021 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı online mı yapılacak? İşte haberin detayları...

ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sistemi 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak.

ATA AÖF FİNAL SINAVI ONLINE MI?

Sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek.