ATA AÖF final sınavı tarihi açıklandı! 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman, online mı?
ATA AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim öğrencilerinin yakından takip ettiği final sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Atatürk Üniversitesi tarafından bahar yarıyılı online final sınavı bilgilendirme metni yayımlandı. Buna göre, sınavın hangi tarihte nasıl gerçekleştirileceği belli oldu. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı online mı yapılacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF final sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından bahar dönemi final sınavı ile ilgili açıklama geldi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı online mı yapılacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF final sınavı 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sistemi 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak.
ATA AÖF FİNAL SINAVI ONLINE MI?
Sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek.
ATA AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
ATA AÖF onlnie sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Öğrencilerin sınav tarihleri aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı ATA AÖF tarafından duyurulacak. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.
SINAV NASIL OLACAK?
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav soruları kişiye özel olacak şekilde soru bankasından rastgele çekilecektir. Buna rağmen kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.
Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.
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