Açık lise 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler 3. dönem kayıtları için heyecan içinde. Tam kapanma süreci kapsamında 3. dönem kayıtları 17 Mayıs'a kadar durdurulmuştu. Şimdi ise gözler kayıtların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, açık lise 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması kararı alındı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 3. dönem sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılacak.