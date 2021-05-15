Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! Lise öğrencilerine kritik tavsiyeler

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Selçuk, tüm öğrencilerin görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebileceğini ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabileceğini açıkladı. Ayrıca Bakan Selçuk, "Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda 444 0 632'yi arasınlar lütfen. Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar." çağrısını yaparak "Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız." açıklamasında bulundu.

"OGM Materyal Soru Bankası" adlı mobil uygulama üzerinden her lise kademesi için 3 bin beş yüzer soru içeriğine ulaşabileceğini hatırlatan Bakan Selçuk, platformda deneme sınavlarının da yer aldığını bildirdi.