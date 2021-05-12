12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika | MEB duyurdu: "17 Mayıs Pazartesi tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak"

Son dakika haberi...MEB: "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak"

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika | MEB duyurdu: 17 Mayıs Pazartesi tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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