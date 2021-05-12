Liselerde sınavlara yeni düzenleme nasıl olacak? Bakanlık 4 soruda yanıtladı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınavlara ilişkin önemli açıklamada bulundu ve yeni düzenlemeler ile ilgili bilgi verdi. Bakanlık en çok sorulan soruları da yanıtladı.
MEB, "Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın açıklamasını, "Gençler selam! Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın..." notu ile paylaştı. İşte merak edilen 4 soru...
SORU 1:
Ben 12. sınıf öğrencisiyim. Yıl sonu notlarım nasıl belirlenecek?
CEVAP:
Sınavlardan aldığın 1 ve 2. dönem puanlarının ve performans proje puanlarının aritmetik ortalaması, senin yıl sonu notlarını oluşturacak.
SORU 2:
Ben 12. sınıf kademesi dışında (hazırlık, 9,10,11. sınıf) eğitim öğretime devam eden bir öğrenciyim. 2. dönem sınavlarına katıldım, yıl sonunda hangi sınav notlarım geçerli olacak?
CEVAP:
İstersen 2. dönem notlarını tercih edebilirsin. Eğer 2. dönem notlarını kullanmak istemiyorsan, 1. dönem sınavlarından aldığın notları tercih edebilirsin.
SORU 3:
Ben 12. sınıf kademesi dışında (hazırlık, 9,10,11. sınıf eğitim öğretime devam eden bir öğrenciyim. 2. dönem yapılan sınavlara katılmadım. Yıl sonu notlarım nasıl belirlenecek?
CEVAP:
Eğer istersen 2. dönem için yapılacak sınavlara katılabilirsin ama bu sınavlara katılmak istemiyorsan 1. dönem sınavlarından aldığın puan ve proje/performans puanlarından oluşan 1.dönem notunun kullanılmasını tercih edebilirsin.
SORU 4:
Sorumlu olduğum dersler var. Sorumluluk sınavları yapılacak mı?
CEVAP:
Eğitim öğretim döneminin son 2 haftasında sorumluluk sınavları yapılacak. Bu sınavlara katılabilirsin.
ALINAN KARARLAR
MEB'in aldığı karar doğrultusunda resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;
1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.
2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.
3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.
4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.
5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.
6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.
7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.
8- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.
9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.
11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.
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