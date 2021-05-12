Lise sınavları iptal mi? 2021 2. dönem lise sınavları ne zaman, nasıl olacak? Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar...

Lise sınavları iptal mi? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Tam kapanma süreci ile birlikte okullarda da bazı tedbirler alınmıştı. Tüm sınıf öğrencileri yeniden online eğitime geçmişti. Şimdi ise gözler lise sınavlarına çevrildi. Peki, lise sınavları iptal mi? 2021 2. dönem lise sınavları ne zaman, nasıl olacak? Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf sınavları yapılacak mı? İşte merak edilenler...

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, lise sınavlarının iptal edilmediği, yeniden düzenlendiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımızca resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir"