Bayram haftası canlı ders olacak mı 2021? 10-11-12 Mayıs 2021'de MEB EBA uzaktan eğitim olacak mı?

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr'ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.