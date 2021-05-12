Bayram haftası canlı ders olacak mı 2021? 10-11-12 Mayıs 2021'de MEB EBA uzaktan eğitim olacak mı?
Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi Bayram haftası canlı ders olacak mı 2021? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yüzyüze eğitim yerine uzaktan eğitim uygulanıyor. Bayram dolayısıyla tüm öğrenciler canlı derslerin yapılıp yapılmayacağını merak eder oldu, peki konuya dair MEB açıklaması geldi mi? 10-11-12 Mayıs 2021'de MEB EBA uzaktan eğitim olacak mı? İşte yanıtı…
Öğrenciler ve velileri arama motorları üzerinden sıklıkla Bayram haftası canlı ders olacak mı 2021? 10-11-12 Mayıs 2021'de MEB EBA uzaktan eğitim olacak mı? Sorusunun yanıtını sorgular oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan EBA üzerinden canlı ders alan yüzbinlerce öğrenciyle ilgili bayram açıklaması geldi. Peki Ramazan Bayramı'nda uzaktan eğitim devam edecek mi yoksa ara mı verilecek? İşte detaylar…
10-11-12 MAYIS BAYRAMDA UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.
AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.
Tüm genelidari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.
EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr'ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.
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