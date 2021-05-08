Milli Eğitim Bakanlığından "Hayalimdeki Çin" temali resim yarışmasına ilişkin yalanlama
Milli Eğitim Bakanlığı "Hayalimdeki Çin" temalı resim yarışması etkinliğinin bakanlık tarafından düzenlediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
MEB'in yazılı açıklamasında, Bakanlık tarafından duyuru ve etkinlik süreçleri denetlenen "Hayalimdeki Çin" temalı resim yarışmasının bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak haberleştirildiği ve kamuoyuna yanlış yansıtıldığının görüldüğü belirtildi.
Etkinliğin Bakanlık tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinliklerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında duyurularına ilişkin izin müracaatlarının değerlendirilmesi, 'Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi' hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.
2016'dan bu yana UBİKAV (Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı) tarafından farklı temalar ile yapılan ve son olarak duyurusu yapılan 'Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıl' temalı yarışmanın yürütülmesinde ve düzenlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hiçbir kurum ve kuruluşun görevi bulunmayıp izin kapsamındaki tüm etkinliklerin denetimleri birimlerimizce yapılmaktadır."
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