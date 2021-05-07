Milli Eğitim Bakanlığından son dakika uzaktan eğitim açıklaması! O tarihlerde ara verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında kuruma bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verileceği belirtildi. Peki öğretmenler ek ücret durumundan yararlanabilecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
MEB'e bağlı tüm resmi ve özel okullar, öğretmenlerin idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı gönderildi.
Yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.
MEB yetkililerine göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.
Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?
Bakan Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Belki bunu 50 kere açıkladık ama çocuklar yılmıyor, yılmasınlar. Sorgulamaları eleştirmeleri çok doğal. Ben onların Ziya öğretmenleriyim. Tam da bizim istediğimiz şey. Ziya öğretmen bazen öğrencilerin hoşuna gitmeyecek kararlar da alabilir. Biz bu kararları alırken sadece bu ana bakarak karar almıyoruz. Sınav yok desek emin olun öğrencilerin çoğu her şeyi bırakıyorlar. iki hafta dersleri kaçırdığınızda sonrasını da anlayamıyorsunuz. Sınavlar yok kalktı desem beni çok severler. Ama beni sevsinler diye bunu mu diyeyim yoksa geleceği düşünerek doğrusu nedir diye soruşturup ona göre mi karar alayım?"
"Eğer öğrencilerin tamamı sıkı bir çalışma disiplinine sahipse bizim yapmamız gereken bir şey yok. Ama öğrencilerimizin ne kadarı bunu yapıyor? Bizim bir yılda 6 sınav yapmamız gerekiyor. Ama olağanüstü bir dönemde olduğumuz için birer sınav yapıyoruz. Emin olsunlar onların hayrına olmayan hiç bir şeyi yapmayız. Herşeyi boşveremeyiz. Biz bu ülkenin çocuklarını da öğretmen gibi anne baba hissiyatıyla yaklaşmak zorundayız. Onlar bazen kızacaklar bazen hoşlarına gidecek ama bilsinler ki en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz."
"İçinde bulunduğumuz durumuda düşünürlere çok seviniriz. Bizde çok zorlanıyoruz. Kararlar alırken çok insana danışıyoruz. Her gün aralıksız çalışıyoruz. İsteyen kendi hocasından isteyen TV'den isteyen mizah yönlü hocalardan dersi alsın istiyoruz." demişti.
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