Milli Eğitim Bakanlığından son dakika uzaktan eğitim açıklaması! O tarihlerde ara verilecek

"Eğer öğrencilerin tamamı sıkı bir çalışma disiplinine sahipse bizim yapmamız gereken bir şey yok. Ama öğrencilerimizin ne kadarı bunu yapıyor? Bizim bir yılda 6 sınav yapmamız gerekiyor. Ama olağanüstü bir dönemde olduğumuz için birer sınav yapıyoruz. Emin olsunlar onların hayrına olmayan hiç bir şeyi yapmayız. Herşeyi boşveremeyiz. Biz bu ülkenin çocuklarını da öğretmen gibi anne baba hissiyatıyla yaklaşmak zorundayız. Onlar bazen kızacaklar bazen hoşlarına gidecek ama bilsinler ki en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz."

"İçinde bulunduğumuz durumuda düşünürlere çok seviniriz. Bizde çok zorlanıyoruz. Kararlar alırken çok insana danışıyoruz. Her gün aralıksız çalışıyoruz. İsteyen kendi hocasından isteyen TV'den isteyen mizah yönlü hocalardan dersi alsın istiyoruz." demişti.