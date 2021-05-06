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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu müjdeyi verdi: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı , mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Ödemeler, numarasının son hanesine göre yapılacak.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu müjdeyi verdi: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs'a kadar numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.


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