KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim açıklandı!
Mayıs ayı KYK bursu ne zaman yatacak? Yükseköğrenim eğitimi alan öğrencilerin merakla bekledikleri burs ve kredi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte ödeneceği açıklandı. Peki, KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021 Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri Mayıs ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
MAYIS AYI BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.6-10 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak burs ve kredi ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre,
TC Kimlik numarasının sonu
"0" olanlar 6 Mayıs,
"2" olanlar 7 Mayıs,
"4" olanlar 8 Mayıs,
"6" olanlar 9 Mayıs,
"8" olanlar 10 Mayıs'da ödemelerini alabilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:
"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz."
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.
ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
öğrenim kredisinden yararlanamazlar.
Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.
ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
* Başarısız olması,
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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