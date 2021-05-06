KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021 Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri Mayıs ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

MAYIS AYI BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



2021 Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.6-10 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak burs ve kredi ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre,

TC Kimlik numarasının sonu

"0" olanlar 6 Mayıs,

"2" olanlar 7 Mayıs,

"4" olanlar 8 Mayıs,

"6" olanlar 9 Mayıs,

"8" olanlar 10 Mayıs'da ödemelerini alabilecek.