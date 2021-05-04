Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yeni atama olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında tam kapanma döneminde eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulunuyor.

BAKAN ZİYA SELÇUK'UN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Bilim insanlarına danışıyoruz. Onlar okulları ne zaman açabilirsiniz diyorlarsa okulları açıyoruz.

Köy okullarını ve ana okullarını hep açık tutmaya çalıştık.

EK ATAMA OLACAK MI?

Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız.

Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.

COVİD-19 SALGINI ETKİSİNDE EĞİTİM

"Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor. OECD ve Google verileri açısından mutlu oluyoruz. Bu çabaları ortaya koymak bizim mutlu ediyor."

NEDEN MARLON BRANDO?

20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı.

"Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var."

Ayrıntılar geliyor...