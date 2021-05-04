Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Sınavlar iptal edilecek mi? Yeni atama olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında tam kapanma döneminde eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk yeni öğretmen atamalarına ilişkin "Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var." ifadelerini kullandı. Peki sınavlar iptal edildi mi? İl dışı tayin bekleyenler ne zaman başvuru yapmalı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında tam kapanma döneminde eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.
YÜZDE 80'E YAKIN KATILIM OLUYOR
Salgın döneminde 560 bin öğretmenimiizle görüşmelerde bulunduk. Ben Ziya Öğretmenim. Ziya öğretmen buluşmaları yapıyoruz. Biz öğretmenlerimizle aynı davanın paydaşlarıyız. Mümkün olsa hepsiyle tokalaşıp hal hatır sormayı isterim. Bu süreç öğretmenler için çok öğretici bir süreç oldu. Okulların hayatımızdaki vazgeçilmezliğini görmüş olduk.
Biz okulları açıp ne kadar öğrencinin katılım sağlayacağını merak ediyoruz. Baktığımızda yüzde 80'e yakın katılım oluyor. Onların gelecekleriyle ilgili umutlarımız kararlarımız var. Yüzde 80 katılım bir beklenti olduğunu gösteriyor. Bir öğretmen için yüz yüze eğitim yapmak uzaktan eğitim yapmaktan daha güzel daha zevkli. Bu süreçte velilerede çok sorumluluk yüklendi. Daha sağlıklı kararlar almak için neler yapabiliriz araştırıyoruz, soruyoruz.
Öğretmenlerimizin dijital becerilerinin geliştiğini görüyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasındaki iletişim güçlendi. Tüm meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.
Tam kapanma döneminde tüm öğretmenlerimizin ekranları açık. Tüm öğrencilerimiz "öğretmenim" dediği anda "burdayım" diyecek kadar yakınız.
EK ATAMA OLACAK MI?
Onlar bizim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Onların bunun peşinde tabiki olacaklar. Hayalleri var, ders yapmak öğrencileriyle buluşmak. Bize düşen bu hakkı onlara teslim etmek. Geçen sene 40 bin atama oldu. Uzun yıllar hep 40 bin atama oldu. Ama bu sene salgınında etkisiyle 20binle kaldık. Ama bunun artması noktasında çok büyük arzumuz var. Taleplerimiz var. Dahaçok öğretmenimizin olması MEB için de istediğimiz bir şey. Diğer kurumlarla iletişim ve gayret içerisindeyiz.
Engelli Öğretmenlerimiz ile ilgili çalışmalarımızda sürüyor.İnşallah bu konuda da ilerleme sağlayacağız.
FORMASYON BEKLEYENLER...
1 Ocak 2021 e kadar formasyon belgesi almış olan hiç kimse mağdur olmayacak. Biz bunu 2 sene önce açıkladık. Yüzbinlerce öğretmen formasyon alıyordu. Bu sağlıklı bir işleyiş değildi. Biz öğretmenliğe atandıktan sonra bir formasyon düzenledik. Ama onun öncesinde eğitim Fakültesi okuyan öğrenciler bazı temel eğitimleri alıyor. Tezli yüksek lisans yaptıktan sonra öğretmenliğe atananlara formasyon eğitimi veriyoruz.
1 Ocak'tan sonra da formasyon eğitimi verilmediği için bir mağduriyet söz konusu değil.
İL DIŞI TAYİNLERDE SON DURUM
Kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemleri MEB tarafından zamanı geldiğinde yapılıyor. Temmuz ayı başından Ağustos sonuna doğru olmak üzere planlandı. Haziran ayı içinde duyurusu yapılacak.
SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?
Belki bunu 50 kere açıkladık ama çocuklar yılmıyor, yılmasınlar. Sorgulamaları eleştirmeleri çok doğal. Ben onların Ziya öğretmenleriyim. Tam da bizim istediğimiz şey. Ziya öğretmen bazen öğrencilerin hoşuna gitmeyecek kararlar da alabilir. Biz bu kararları alırken sadece bu ana bakarak karar almıyoruz. Sınav yok desek emin olun öğrencilerin çoğu her şeyi bırakıyorlar. iki hafta dersleri kaçırdığınızda sonrasını da anlayamıyorsunuz. Sınavlaryok kalktı desem beni çok severler. Ama beni sevsinler diye bunu mu diyeyim yoksa geleceği düşünerek doğrusu nedir diye soruşturup ona göre mi karar alayım?
Eğer öğrencilerin tamamı sıkı bir çalışma disiplinine sahipse bizim yapmamız gereken bir şey yok. Ama öğrencilerimizin ne kadarı bunu yapıyor? Bizim bir yılda 6 sınav yapmamız gerekiyor. Ama olağanüstü bir dönemde olduğumuz için birer sınav yapıyoruz. Emin olsunlar onların hayrına olmayan hiç bir şeyi yapmayız. Herşeyi boşveremeyiz. Biz bu ülkenin çocuklarını da öğretmen gibi anne baba hissiyatıyla yaklaşmak zorundayız. Onlar bazen kızacaklar bazen hoşlarına gidecek ama bilsinler ki en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.
İçinde bulunduğumuz durumuda düşünürlere çok seviniriz. Bizde çok zorlanıyoruz. Kararlar alırken çok insana danışıyoruz. Her gün aralıksız çalışıyoruz. İsteyen kendi hocasından isteyen TV'den isteyen mizah yönlü hocalardan dersi alsın istiyoruz.
NEDEN MARLON BRANDO?
20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı.
"Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var."
COVİD-19 SALGINI ETKİSİNDE EĞİTİM
"Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor. OECD ve Google verileri açısından mutlu oluyoruz. Bu çabaları ortaya koymak bizim mutlu ediyor."
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