Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Sınavlar iptal edilecek mi? Yeni atama olacak mı?

YÜZDE 80'E YAKIN KATILIM OLUYOR

Salgın döneminde 560 bin öğretmenimiizle görüşmelerde bulunduk. Ben Ziya Öğretmenim. Ziya öğretmen buluşmaları yapıyoruz. Biz öğretmenlerimizle aynı davanın paydaşlarıyız. Mümkün olsa hepsiyle tokalaşıp hal hatır sormayı isterim. Bu süreç öğretmenler için çok öğretici bir süreç oldu. Okulların hayatımızdaki vazgeçilmezliğini görmüş olduk.

Biz okulları açıp ne kadar öğrencinin katılım sağlayacağını merak ediyoruz. Baktığımızda yüzde 80'e yakın katılım oluyor. Onların gelecekleriyle ilgili umutlarımız kararlarımız var. Yüzde 80 katılım bir beklenti olduğunu gösteriyor. Bir öğretmen için yüz yüze eğitim yapmak uzaktan eğitim yapmaktan daha güzel daha zevkli. Bu süreçte velilerede çok sorumluluk yüklendi. Daha sağlıklı kararlar almak için neler yapabiliriz araştırıyoruz, soruyoruz.