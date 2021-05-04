LGS mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik sunulan 6'ncı soru paketi, öğrencilerin erişimine açıldı. Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8'inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1105'e ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara 'meb.gov.tr' ve 'http://odsgm.meb.gov.tr/' adresinden erişilebiliyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuya ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "LGS'ye hazırlık sürecinde mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler" dedi.

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