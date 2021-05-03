03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Gözler ÖSYM'de! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır?

? ALES'e katıllan adaylar, heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen ALES sınavının soruları ve cevapları bugün erişime açıldı. Soru ve cevapların ardından gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Gözler ÖSYM'de! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır?

? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin birinci ALES sınavı gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ile sonuçlar hakkında bekleyiş başlamıştı. ÖSYM tarafından soru ve cevapların erişime açıldığı duyuruldu. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021-ALES/1 sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ALES soru ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

2021 ALE SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

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