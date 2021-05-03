ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları...
ALES sonuçları açıklandı mı? Uzun süredir ALES'e hazırlanan adaylar, 2 Mayıs'ta sınava katıldılar. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takvimine göre, 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen ALES'in sonuç tarihi belli oldu. Sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları...
ALES sınav sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin birinci ALES sınavı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi. ALES'e katılan binlerce aday şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Sınav soruları ve cevapları ile sonuçları merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte cevaplar...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
2021 ALES soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.
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