ALES sınav sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin birinci ALES sınavı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi. ALES'e katılan binlerce aday şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Sınav soruları ve cevapları ile sonuçları merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte cevaplar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.