Türkiye kripto paralara karşı harekete geçti
Türkiye dolandırıcıların alanı haline gelen kripto para dünyası için harekete geçti. Kripto para gibi finanlsa teknolojilerin takip edilmesi için 'çalışma grubu' kuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, MB, BDDK, SPK ve TMSF başkanlarından oluşan Finansal İstikrar Komitesi'nin talimatıyla oluşturulan, "kripto para özel ekibinin" bir süredir kripto varlıkları, platformlarını yakından izlediği öğrenildi.
SPK, TBMM'ye gönderdiği yazıda, kripto para platformlarına ilişkin denetim yetkisinin bulunmadığını belirtirken, diğer devlet kurumlarının, kripto para işlemlerinin herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığı ve işlem yapanların zarara uğrayabilecekleri konusunda uyarılarda bulunduğunu bildirdi.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na, Bitcoin ve Thodex gibi kripto para platformlarında milyonlarca lira kaybeden vatandaşlardan yağmur gibi şikayet yağdı. Komisyon başvuruları SPK'ya iletti.
SPK: YETKİM YOK
SPK, Meclis'e gönderdiği yazıda kuruluş kanununa atıf yaparak, şunları kaydetti:
"Sermaye piyasası aracı tanımına dahil olmayan kripto varlıklar ve bu varlıkların el değiştirdiği platformlar kurulumuz yetki alanına girmemektedir."
Milliyet'in haberine göre, "Bu kapsamda, herhangi bir resmi kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen kripto varlıklar kurulumuz görev alanını ilgilendiren mevzuatta yer verilmiş bir sermaye piyasası aracı olmadığından ve bu varlıkların el değiştirdiği şirketler kurulumuz yetki alanına girmediğinden, mevcut düzenlemelere göre bahsi geçen şirketler ve bunların müşterileri ile imzaladıkları sözleşmeler hususunda kurulumuzca bir inceleme yapılması imkanı bulunmamaktadır."
SPK yazısında, kripto para/varlıkların Türkiye'de yasal bir dayanağının bulunmadığı ve gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığının defalarca dile getirildiği vurgulandı.
Yazıda, "Bunlarla işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları konusunda vatandaşlarımız uyarılmıştır" denildi.
ETKİN İŞ BİRLİĞİ
SPK, Finansal İstikrar Komitesi'nin bilgilendirmesini de Meclis'e iletti. Komite de son dönemde kripto paraların değerlerinde yüksek oynaklık yaşandığını ve belli olumsuzlukların gündeme geldiğini vurgularken, ilgili kamu otoriteleri arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin daha etkin zeminde sürdürülebilmesinin yanı sıra finansal teknolojileri yakından izleyerek gerekli çalışmaları planlamak amacıyla bir "çalışma grubu" oluşturulduğunu kaydetti.
KARA PARAYLA MÜCADELEYE KRİPTO AYARI YAPILDI
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil edildi.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ÖZEL SEKTÖR TASLAK HAZIRLIYOR
Thodex skandalının ardından, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) nezdinde de kripto varlık platformlarının düzenlemesiyle ilgili bir çalışma grubu oluşturuldu.
Platformların işlem kuralları, sahiplerinin taşıması gereken özellikler, iç kontrol mekanizmalarının nasıl olacağı, sermaye şartları gibi konuları içerecek taslak için mevcut kripto para alım satım platformlarının görüşlerine de başvurulacak.
DOLANDIRICILIK İÇİN UYGUN
Çalışma grubunun değerlendirmeleri ise şöyle sıralandı: Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir.
Kripto paralar, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir.
Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir.
Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük karlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir.
Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.
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