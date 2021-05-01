ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
ALES sınav süresi ne kadar? ALES saat kaçta başlayacak? Uzun süredir ALES'e hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav saati için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takvimine göre, 2 Mayıs'ta uygulanacak ALES'in sınav süresi merak ediliyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES sınav oturumu kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...
ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınavına saatler kaldı. 2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. ALES için hazırlıklarını tamamlayan adaylar sınav ile ilgili detayları araştırıyor. ALES sınavı ile ilgili tüm gelişmeleri yazımızda ele aldık. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen adaylar, sınav saatini kaçırmamak için ALES sınav saatini araştırıyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...
ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...
2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.
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