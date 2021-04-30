30 Nisan 2021, Cuma
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "biz buradayız" paylaşımı

Sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ilgili paylaşım yapan Bakanı , "Öğrenciler, 'öğretmenim' dediğinde öğretmenlerimiz, 'buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan biz buradayız paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ilgili paylaşım yaptı.

Selçuk, paylaşımında "Öğrenciler, 'öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz, 'buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencileriyle uzaktan eğitim yapan öğretmenlerin "Eğitim kapanmadı, ekranlarımızdan devam ediyor, hep birlikte çocuklarımız için buradayız." dedikleri video da yer aldı.

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