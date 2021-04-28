Beklenen açıklama: Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Ufka Yolculuk 2. aşama ne zaman yapılacak?

Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk 9. Bilgi ve Kültür Yarışması başladı. Yarışma sürecinde 18 Ocak'ta kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, 28 Mart'ta deneme sınavına katıldı. Deneme sınavının ardından 1. aşama online sınav ise 25-26 Nisan'da gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sıralamada kaçıncı olduğunu merak eden öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Ufka Yolculuk 2. aşama ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

UFKA YOLCULUK 1. AŞAMA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ufka Yolculuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 25-26 Nisan 2021 tarihlerin arasında online gerçekleştirilen 1. aşama sınavın sonuçları 6 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.