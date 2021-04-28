Beklenen açıklama: Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Ufka Yolculuk 2. aşama ne zaman yapılacak?
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk 9. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 1. aşama sınavları 25-26 Nisan'da online gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Ufka Yolculuk 2. aşama ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk 9. Bilgi ve Kültür Yarışması başladı. Yarışma sürecinde 18 Ocak'ta kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, 28 Mart'ta deneme sınavına katıldı. Deneme sınavının ardından 1. aşama online sınav ise 25-26 Nisan'da gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sıralamada kaçıncı olduğunu merak eden öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Ufka Yolculuk 2. aşama ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
UFKA YOLCULUK 1. AŞAMA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ufka Yolculuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 25-26 Nisan 2021 tarihlerin arasında online gerçekleştirilen 1. aşama sınavın sonuçları 6 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA SINAVI NE ZAMAN?
Ufa Yolculuk 2. aşama online sınav 23 Mayıs 2021 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.
2. aşama sınav soru ve cevapları 24 Mayıs'ta erişime açılacak.
Sınavın sonuçları ise 01 Haziran 2021 tarihinde saat 20.00'de açıklanacak.
TÜRKİYE ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
Ufka Yolculuk ilk iki sınav aşamasının tamamlanmasının ardından ödül töreni beklenecek.
Yapılan açıklamaya göre, ödül töreni 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELER?
İlkokul kategorisi:
1'inci: laptop ve elektrikli kaykay
2'inci: laptop ve elektrikli kaykay
3'üncü: laptop ve elektrikli kaykay
4-10'uncu: Cep telefonu ve elektrikli kaykay
11-20'inci: Akıllı saat bisiklet
21-50'inci: Bisiklet ve bluetooth kulaklık
Ortaokul kategorisi:
1'inci: laptop ve elektrikli kaykay
2'inci: laptop ve elektrikli kaykay
3'üncü: laptop ve elektrikli kaykay
4-10'uncu: Cep telefonu ve elektrikli kaykay
11-20'inci: Akıllı saat bisiklet
21-50'inci: Bisiklet ve bluetooth kulaklık
Lise kategorisi:
1'inci: laptop ve elektrikli kaykay
2'inci: laptop ve elektrikli kaykay
3'üncü: laptop ve elektrikli kaykay
4-10'uncu: Cep telefonu ve elektrikli kaykay
11-20'inci: Akıllı saat bisiklet
21-50'inci: Bisiklet ve bluetooth kulaklık
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- Beklenen açıklama: Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Ufka Yolculuk 2. aşama ne zaman yapılacak?
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