Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız

YOUTUBERDAN BİLE DİNLEYEBİLİRLER

Çocuklar eksik kalır mı?

Bizim eksikliği en çok hissettiğimiz yer köy okulları ve sınav grupları oldu. Biz bunları hep açık tuttuk. Sınav grupları yüz yüze kurslara da gidebildi. Mobil uygulama istiyorum diyen için de mobil uygulama var. Telefonda soru sormak istiyorum, o da var. Bana soru paketi verin, o da var. Televizyon izlemek istiyorum, o var. Youtuberdan dinlemek istiyorum, o da var. Randevu bile almanın zor olduğu Türkiye'nin alanında en başarılı hocalarından rica ettik, ders anlatımlarıyla video kütüphanesi oluşturduk. İsterse ondan dinleyebilir. Öğrenci 5 ayrı noktadan ders alabiliyor. Şimdi eskiden olmadığı kadar çok kaynak var.

DÜNYADA EN ÇOK KAPATAN 4. ÜLKEYİZ

Sınavların olup olmaması ve okulların açılıp kapatılmasına yönelik tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocukların ve ülkenin geleceğini düşünerek karar almamız gerekiyor. Bizi sevsinler diye ya da sosyal medyadaki taleplere göre karar almak doğru görünmüyor. Bir çocuk eğer bir sene çalışmazsa hayatı boyunca çalışma alışkanlıkları, ödev yapma disiplini, azimli ve kararlı devam etme arzusu bütün bunlarda zayıflama olur. Sonra toparlayamazlar. Bunlar tam kişiliğin olgunlaştığı ve netleştiği, hayat boyu oluşmuş kullanılacak alışkanlıkların ortaya çıktığı dönemdir. Bu yüzden liselerde tamam 6 sınav olmasın ama 1-2 tane olsun istiyoruz. Koşulları dikkate alarak sınav tarihlerini de erteliyoruz. İnatla ısrarla devam etmiyoruz. Bazen okulları 'kap-açıyorsunuz' diye espriler yapıyorlar. Eğer risk varsa kapatırız. Yoksa açarız. Bunu niye söylüyorum? Arkadaşlarımızla hep buna karar veriyoruz. Biz 'fırsat varken kullanalım risk varken de geri çekilelim' diyoruz. Prensip olarak böyle hareket ediyoruz. En çok okul kapatan ülkelerde 4. sıradayız, çünkü adımlarımızı tedbirli atıyoruz. Okullar açık diye şikâyet edildiğinde daha ne kadar kapatmamız gerekiyor. Dünyada dördüncüyüz. Bu yüzden de dengeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde de dengeli politikaları devam ettireceğiz.