Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF final ve bütünleme sınavı ne zaman? Online mı?
Son dakika... ATA ÖF vize sonuçları açıklandı mı? 5-16 Nisan tarihleri arasında vize sınavı gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınav sonuçları heyecanla beklenirken, Atatürk Üniversitesi tarafından final ve bütünleme sınavı hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF final ve bütünleme sınavı ne zaman? Sınavlar online mı olacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 5-16 Nisan tarihleri arasında vize sınavlarında ter döktüler. Sınavın tamamlanmasının ardıdnan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Öte yandan bahar dönemi final ve bütünleme sınavı ile ilgili açıklama geldi. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF final ve bütünleme sınavı ne zaman? Sınavlar online mı olacak? İşte merak edilenler...
ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ATA AÖF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden erişime açıldı. "lms3.ataaof.edu.tr" adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görüntüleyebilirsiniz.
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...
ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN? ONLINE MI?
2020-2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bütünleme sınavı ise 28 Haziran - 02 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Kovid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar neticesinde 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının online olarak yapılmasına karar verildi.
ATA AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.
ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.
Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
Sınav dönemi boyunca ATA-AÖF mobil uygulaması üzerinden deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.
LMS sayfanızda yer alan "YARDIM" butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 20.30'dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.
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- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF final ve bütünleme sınavı ne zaman? Online mı?
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