Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF final ve bütünleme sınavı ne zaman? Online mı?

ATA AÖF sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 5-16 Nisan tarihleri arasında vize sınavlarında ter döktüler. Sınavın tamamlanmasının ardıdnan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Öte yandan bahar dönemi final ve bütünleme sınavı ile ilgili açıklama geldi. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF final ve bütünleme sınavı ne zaman? Sınavlar online mı olacak? İşte merak edilenler...

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.