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Milyonlarca öğretmene müjde gibi haber! O durumlarda ek ders ücreti geliyor!

, öğrencinin katılmaması nedeniyle ders işlenemediği durumlarda öğretmene ücreti ödenmesi gerektiğine yönelik kararını açıkladı. Alınan kararda “Ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya (), ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

EĞİTİM Sabah
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Milyonlarca öğretmene müjde gibi haber! O durumlarda ek ders ücreti geliyor!

; öğrencinin katılmaması nedeniyle ders işlenemediği hâllerde öğretmene ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Mahkeme kararında; "Ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya (öğretmen), ek ders ücretinin ödenmesi gerekmetedir" denildi.

YALÇIN: "ÖĞRETMENLER MAĞDUR EDİLMEMELİ"

ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; Trabzon İdare Mahkemesi'nin kararını şöyle değerlendirdi:
"Eğitim-Bir-Sen olarak üyemiz adına açtığımız davada mahkeme; görevinin başındayken, öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerle öğrencilerin derse gelmemesi nedeniyle dersin işlenememesi hallerinde ek ders görevinin yerine getirildiğine hükmetti."

ÖĞRETMENLER MAĞDUR EDİLMEMELİ
"Mahkeme kararında, ek ders ücreti için aranan dersin fiilen yapılmış olmasını, öğretmenden kaynaklı bir mazeret nedeniyle dersin işlenememesi hali olarak değerlendirmiştir. , bu gerekçeyi esas alarak bu konudaki hatalı görüşünü düzeltmeli, öğretmenleri mağdur etmemelidir"

"EK DERS GÖREVİNİ İFA ETMEK ÜZERE OKULDA VE SINIFTA HAZIR BULUNAN ÖĞRETMENE EK DERS ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR"

Eğitim-Bir Sen; sınıfta ders işlemek için hazır bulunduğu hâlde öğrencilerin derse gelmemesi nedeniyle ek ders ücreti ödenmeyen öğretmen adına dava açtı. Trabzon İdare Mahkemesi, öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı dersin işlenememesi hâllerinde ek ders görevinin yerine getirildiğine karar verdi.

Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen, ek ders ücretinin ödenebilmesi için dersin fiilen yapılmış olması şartı, ek ders göreviyle görevli öğretmenden kaynaklı bir mazeret nedeniyle dersin işlenememesi hâli olarak değerlendirilmekte ve görevli öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı dersin işlenememesi hâllerinde ek ders görevinin yerine getirildiği kabul edilmektedir… her ne kadar fiilen ek ders görevinin yapılmadığı davacının beyanıyla da sabit ise de, bu durumun davacının kusuru nedeniyle değil, tamamen davacının iradesi dışında öğrencilerin okula devamsızlıkları nedeniyle gerçekleştiği, dersin davacıdan kaynaklı bir nedenden dolayı değil de fiili imkânsızlık nedeniyle işlenemediği görülmektedir. Bu husus göz önüne alındığında, ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya, söz konusu tarihler arasındaki ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir"

İŞTE MAHKEME KARARI

İŞTE MAHKEME KARARI

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