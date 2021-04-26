AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 açık lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi...

Lise öğrenimini, örgün eğitimin dışında açıktan okuma yöntemiyle bitirmeye çalışan binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 3. dönem kapsamında kayıt yenileme sürecinin başladığı duyuruldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2020 3. dönem AÖL kayıt yenileme süreci 26 Nisan - 10 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından 3. dönem sınav takvimi henüz duyurulmadı.