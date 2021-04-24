25 Nisan bursluluk sınavı var mı? Yarın İOKBS sınavı olacak mı? 2021 bursluluk sınavı iptal mi, ertelendi mi?
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri, sınavın hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav ile ilgili açıklama geldi. Peki, 25 Nisan bursluluk sınavı var mı? Yarın İOKBS sınavı olacak mı? 2021 bursluluk sınavı iptal mi, ertelendi mi? İşte 2021 bursluluk sınavı hakkında merak edilenler...
25 Nisan'da bursluluk sınavı var mı? 2021 yılına ilişkin bursluluk sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav tarihini merak ediyor. MEB'in daha önce yayımladığı takvimde sınavın 25 Nisan'da yapılacağı bildirilmişti. Ancak koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sınavn hangi tarihte yapılacağı yeniden gündeme geldi. Konu hakkında MEB tarafından açıklama geldi. Peki, 25 Nisan bursluluk sınavı var mı? Yarın İOKBS sınavı olacak mı? 2021 bursluluk sınavı iptal mi, ertelendi mi? İşte haberin detayları...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
25 Nisan'da yapılması beklenen bursluluk sınavı Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklaması ile salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığınına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:
"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz."
Hemen şunu belirtelim ki, bursluluk sınavının yeni tarihi henüz açıklanmadı. MEB tarafından sınav tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 BURSLULUK SINAVI NASILYAPILACAK?
2021 İOKBS bursluluk sınavının yeni tarihi henüz belli olmadı. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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