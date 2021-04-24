25 Nisan'da bursluluk sınavı var mı? 2021 yılına ilişkin bursluluk sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav tarihini merak ediyor. MEB'in daha önce yayımladığı takvimde sınavın 25 Nisan'da yapılacağı bildirilmişti. Ancak koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sınavn hangi tarihte yapılacağı yeniden gündeme geldi. Konu hakkında MEB tarafından açıklama geldi. Peki, 25 Nisan bursluluk sınavı var mı? Yarın İOKBS sınavı olacak mı? 2021 bursluluk sınavı iptal mi, ertelendi mi? İşte haberin detayları...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

25 Nisan'da yapılması beklenen bursluluk sınavı Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklaması ile salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığınına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz."

Hemen şunu belirtelim ki, bursluluk sınavının yeni tarihi henüz açıklanmadı. MEB tarafından sınav tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.