MEB son açıklamalar: 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi?

İOKBS ne zaman yapılacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS için hazırlıklar sürüyor. İOKBS adıyla bilinen bursluluk sınavına hazırlanan öğrenciler ve velileri, sınavın hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Vaka sayısında görülen artış sonrası sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazanmıştı. Peki, 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi? İşte cevaplar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

25 Nisan'da yapılması beklenen bursluluk sınavı Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklaması ile salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığınına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz."

Hemen şunu belirtelim ki, bursluluk sınavının yeni tarihi henüz açıklanmadı. MEB tarafından sınav tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.