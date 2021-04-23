MEB son açıklamalar: 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi?
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Daha önce 25 Nisan'da yapılması planlanan bursluluk sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. MEB tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi? İşte haberin detayları...
İOKBS ne zaman yapılacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS için hazırlıklar sürüyor. İOKBS adıyla bilinen bursluluk sınavına hazırlanan öğrenciler ve velileri, sınavın hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Vaka sayısında görülen artış sonrası sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazanmıştı. Peki, 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi? İşte cevaplar...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
25 Nisan'da yapılması beklenen bursluluk sınavı Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklaması ile salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığınına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:
"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz."
Hemen şunu belirtelim ki, bursluluk sınavının yeni tarihi henüz açıklanmadı. MEB tarafından sınav tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 BURSLULUK SINAVI NASILYAPILACAK?
2021 İOKBS bursluluk sınavının yeni tarihi henüz belli olmadı. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son açıklamalar: 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi?
- LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 23 Nisan Cuma evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
- Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
- En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...
- Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...
- Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler
- 23 Nisan mesajları 2021: En güzel ve en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
- 23 Nisan Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet bugünkü Cuma hutbesini yayımladı! İşte Cuma hutbesi tam metni
- BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...
- 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...