ATA AÖF vize sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 5-16 Nisan tarihleri arasında vize sınavlarına katıldılar. Geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevaplarının erişime açılması ile birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi bahar dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavı 19 Nisan'ta tamamlandı. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara bakacak olursak, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.