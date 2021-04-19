ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 bahar dönemi vize sınavları tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. 5-16 Nisan tarihleri arasında vize sınavına katılan öğrenciler Atatürk Üniversitesi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavı 19 Nisan'ta tamamlandı. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara bakacak olursak, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.