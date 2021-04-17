Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları...
Lise sınavları ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde bazı tedbirler uygulanıyor. Lise eğitimine devam eden öğrenciler, yüz yüze sınavların yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise 9, 10, 11, 12. sınıf sınav takvimi nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen lise sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Lise 9, 10, 11, 12. sınıflarda eğitim gören öğrenciler, yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde yüz yüze sınavlar hakkında resmi açıklama gelmişti. Peki, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise 9, 10, 11, 12. sınıf sınav takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...
LİS SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, lise sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğinde yer alacak.
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Binlere lise öğrencisi ikinci dönem sınavlarına hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurarak, lise 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik sınavların 3 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
81 ilde yüz yüze eğitime başlayan 12. sınıfların sınavları ise 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri 28 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak.
"ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİM"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğuna vurgu yapan Selçuk "Okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Okullarla ilgili takibimiz sürecek, değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitime katılımın İlkokullarda yüzde 80, ortaokullarda yüzde 76 ve liselerde yüzde 70 olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim elbette önceliğimiz yüz yüze eğitim ancak okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Her il kendisine özgü kararlar alınıyor. Emek veren valilere, ekiplere teşekkür ediyorum. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, çalışma takviminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ziya Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada okulun uzatılmasıyla ilgili planlama yaptıklarını belirtti. 15 Şubat'ta uygulanan yarıyıl tatilini 3 hafta yaptıklarının altını çizen Ziya Selçuk, nisan ara tatilini sömestr tatiline eklediklerini belirtti. Okulların seminer dönemleri dahil 2 Temmuz'da sona erdiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." dedi.
MEB ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN BİLİMLERİ KİTAP SETİ HAZIRLADI
Bakanlık, ilkokul 1'den ortaokul 8'e kadar tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma, bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere bir dizi çalışmayı hayata geçirmişti. Öncelikle matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti, daha sonra hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili 800'e yakın etkinlik ve 3 kitaptan oluşan set yayımlanmıştı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugün fen bilimleri dersi kazanımlarıyla ilgili 3 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler setini de paylaştı. Etkinlikler setine interaktif olarak "orgm.meb.gov.tr/uyet" adresinden ulaşılabiliyor.
Sette, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilkokul ve ortaokulun tüm seviyelerindeki fen bilimleri kazanımları, kaynaştırma, bütünleştirme öğrencileri için etkinliklerle anlatıldı.
"ETKİNLİKLERLE KAZANIMLARIN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KALICI OLMASINI AMAÇLADIK"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kitap setinin uzaktan eğitim sürecinde oluşabilecek öğrenme kayıplarını giderebilmek için hazırlandığını belirtti.
"Salgın sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan rutin işlerini sürdürürken diğer taraftan öğrencilerimizi desteklemek için ilave üretimler yaparak büyük emek veriyor." ifadesini kullanan Selçuk, daha önce tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde çok sayıda kaynağın öğrencilerin kullanımına sunulduğunu hatırlattı.
İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma, bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrenciye yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaştıklarına işaret eden Selçuk, ilk paylaşımda odaklarının matematik, sonrasında da hayat bilgisi dersleri olduğunu, bugün yayımladıkları fen bilgisi setiyle özel öğrencilere yönelik desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.
Selçuk, genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinliklerin kaynaştırma öğrencileri için uyarlandığını belirterek, "Etkinliklerle kazanımların öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma, bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak pekiştirebilecek. Tüm imkanlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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