Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları...

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen lise sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Lise 9, 10, 11, 12. sınıflarda eğitim gören öğrenciler, yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde yüz yüze sınavlar hakkında resmi açıklama gelmişti. Peki, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise 9, 10, 11, 12. sınıf sınav takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...

LİS SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, lise sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğinde yer alacak.