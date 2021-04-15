Milli Eğitim Bakanlığından özel öğrencilere özel set

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencileri için uyarlanmış etkinliklerle desteklenen kitap setlerine bir yenisi daha eklendi. Matematik ve Hayat Bilgisi için hazırlanan kitap setlerinin ardından, uyarlanmış etkinlikler içeren Fen Bilimleri Kitap Seti de özel öğrenciler ile paylaşıldı. 3 kitaptan oluşan sette, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilkokul ve ortaokulun tüm seviyelerindeki fen bilimleri kazanımları kaynaştırma/bütünleştirme öğrencileri için etkinliklerle anlatıldı.



"ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK DESTEKLERİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Paylaşılan kitap setinin uzaktan eğitim sürecinde oluşabilecek öğrenme kayıplarını giderebilmek için hazırlanan kaynak desteklerinden biri olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi:



"Salgın sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan rutin işlerini sürdürürken diğer taraftan öğrencilerimizi desteklemek için ilave üretimler yaparak büyük emek veriyorlar. Daha önce tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde çok sayıda kaynağı öğrencilerimizin kullanımlarına sunmuştuk. İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaştık. İlk paylaşımda odağımız, matematik sonrasında da hayat bilgisi dersleri olmuştu. Bugün yayımladığımız fen bilgisi seti ile özel öğrencilerimize yönelik desteklerimizi devam ettiriyoruz."



Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinliklerin kaynaştırma öğrencileri için uyarlandığını belirten Bakan Selçuk, "Etkinliklerle kazanımların öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak ulaşabilecekler. Tüm imkanlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



İlkokul 1. sınıftan ortaokul 8.sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere hayata geçirilen çalışmada, matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti yayımlamıştı.



Daha sonra hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili hazırlanan ve 800'e yakın etkinlik ve 3 kitaptan oluşan Hayat Bilgisi seti yayımlandı.



Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugün fen bilimleri dersi kazanımlarıyla ilgili 3 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler setini de paylaştı. Etkinlikler setine interaktif olarak orgm.meb.gov.tr/uyet adresinden ulaşılabiliyor.

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