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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () düzenlenen (2021-/1) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek

EĞİTİM AA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanan 2021-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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