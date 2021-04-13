13 Nisan 2021, Salı
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Van Bahçesaray'da yüz yüze eğitime bir günlük kar tatili

'ın ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Van Bahçesaray'da yüz yüze eğitime bir günlük kar tatili

Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu kentte, dün gece yarısı sıralarında kar yağışı başladı. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde ye yer 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarla özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Durumdan haberi olmayan bazı öğrenciler, sabah okullarına gitti. Okulların tatil olduğunu öğrenen öğrenciler, yeniden evlerinin yolunu tuttu.

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