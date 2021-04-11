11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması: Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak

Son dakika: Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması: Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak

Son dakika haberi... Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı , canlı sınıf uygulamasını, genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması: Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Giresun'un Piraziz ilçesinde, bedensel engelli 9 yaşındaki Duru Karakurt'un, evinden sınıfına görüntülü bağlandığı sıradaki fotoğrafına yer verdi.

Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyada başka örneği yok "DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! O sınav ertelendi MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DUYURDU! O SINAV ERTELENDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA