Son dakika: Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması: Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Son dakika haberi... Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Giresun'un Piraziz ilçesinde, bedensel engelli 9 yaşındaki Duru Karakurt'un, evinden sınıfına görüntülü bağlandığı sıradaki fotoğrafına yer verdi.
Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 11, 2021
Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz. pic.twitter.com/C074FbH9py
Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.