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Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

Son dakika haberi... , Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı.

EĞİTİM AA
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı.

KPSS DHBT, saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanındı.

Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı önlemler alındı.

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