Okullar kapanacak mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında pandemi ve eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Eğitime dair merak edilen soruları yanıtlayan Selçuk, çok önemli bilgiler verdi. Okullar kapanacak mı? Öğretmenlerin aşılanmasında son durum ne? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı katıldığı canlı yayında eğitim ve koronavirüs pandemisi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk okulların kapanmasından yaz tatiline kadar çok sayıda konuya değindi.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.
ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASINDA SON DURUM NE?
Dünyada öğretmenlerinin tamamını aşılamadan okulu açmayan ülke yok. Türkiye İngiltere gibi Almanya gibi ikinci grupta öğretmenlerini aşılayan ülkeler arasında yer alıyor. Bizim öğretmenlerimize öncelik tanımamızın nedeni aşı tedariki sürecine bağlı olarak bazen yavaş bazen hızlı bu süreç devam ediyor. Diğer meslek gruplarıyla ilgili de Sağlık Bakanlığı planlamalarını yapıyor.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?
2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.
ÖĞRENCİLERE MESAJ
Öğrencilere aslında sıklıkla mesajlar vermeye çalışıyorum. Çocuklarımızın salgın döneminde bu dönemi bir kriz mi bir fırsat dönemi mi algılayacaklar konusunda bazen düşünmeye davet ediyorum. Elbette motive olmak zor okulun yeri bambaşka. Çocuklarımızın yorulduklarının farkındayız. Adım adım disiplinli bir şekilde çalışmak zorundayız. Biz MEB olarak sadece bugünkü durumu dikkate almakla mükellef değiliz. Bütün dersler aşamalı ve birbirine bağlı. Dokuzun dersleri iyi öğrenilmezse 11 hiç anlaşılamaz hale gelir. Bu dönemi hiç kaçırmadan disiplinli bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Birlikte başaracağız.
EĞİTİMDE SORUN YAŞANIYOR MU?
Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Türkiye uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıkları bakımında çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için mutluyuz. Dünyadaki ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede birçok mesafe aldık. Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz.
EBA'DA SON DURUM NE?
EBA bizim için bir başarı hikayesi hem 3 tane TV kanalı olan ve her yayının 3 kez tekrar edildiği içeriği ile ilgili profesyonel yaklaşımın olduğu, son 1 yıla yakın zamanda hiçbir problem kamuoyuna yansımıyor ve sistem gerçekten iyi çalışıyor. EBA'da biz 27 kat büyüme yaşadık. Uzaktan eğitim ile ilgili altyapımız kısıtlıydı ama 27 kat büyüme fırsat bulduk ve gelecek için bu durum umudumuzu artırdı çocuklarımızın eğitim gibi konuları uzaktan eğitim ile ele alabileceğiz.
"KAYIP NESİL" TANIMI
Ben kişisel olarak bu tür ifadeleri çok doğru bulmuyorum. Biz yapıcı bir bakış açısına sahip olmayı önemsiyoruz. Çocukların kaybından söz ederken hangi çocuğun neyi kaybettiğinden araştırmaya dayalı söz etmemiz lazım. Ben il il okul okul dolaşıyorum. Çocuklarımızla ilgili araştırmalar yaptırıyorum. Hiçbir veri olmadan bir kayıp nesil olacaktır şeklinde konuşmak çocuklarımızın geleceğini tanımlamak açısından doğru değil.
TABLET AÇIKLAMASI
Şunu ifade etmek isterim. Bu yaşadığımız süreçte dezenformasyon anlamında o kadar çok bilgi yayılıyor ki gerçekten şaşırıyoruz. Bizim önerimiz sadece resmi kaynaklardan ifade edilen içeriklere dikkat edilmesi. Biz çeşitli vesilelerle bilgilendirme yapıyoruz. Tablet konusunda da en başta MEB olarak biz dedik ki erişemeyen 1.5 milyon civarı öğrencimiz var dedik. Aynı oranda yaklaşık olarak Fransa'da Kanada da var. Bu neden var. Çünkü hiçbir ülke köylere nasıl ulaşırım diye önceden hazırlık yapmamış. Çünkü böyle bir salgının beklentisi içinde değildik. Uzaktan eğitimin gelecekti fonksiyonunun farkındaydık. Şu ana kadar 750 bin civarımızda çocuğumuza tabletin ulaştığını biliyoruz. Çocuklar sadece tableti almıyor hazır internet paketi olan tablet almış oluyorlar. Çevrimdışı olarak çalışabilecekleri çok sayıda içeriği gömülü olarak koyduk.
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