Okullar kapanacak mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamaları...

EĞİTİMDE SORUN YAŞANIYOR MU?

Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Türkiye uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıkları bakımında çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için mutluyuz. Dünyadaki ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede birçok mesafe aldık. Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz.

EBA'DA SON DURUM NE?

EBA bizim için bir başarı hikayesi hem 3 tane TV kanalı olan ve her yayının 3 kez tekrar edildiği içeriği ile ilgili profesyonel yaklaşımın olduğu, son 1 yıla yakın zamanda hiçbir problem kamuoyuna yansımıyor ve sistem gerçekten iyi çalışıyor. EBA'da biz 27 kat büyüme yaşadık. Uzaktan eğitim ile ilgili altyapımız kısıtlıydı ama 27 kat büyüme fırsat bulduk ve gelecek için bu durum umudumuzu artırdı çocuklarımızın eğitim gibi konuları uzaktan eğitim ile ele alabileceğiz.

"KAYIP NESİL" TANIMI

Ben kişisel olarak bu tür ifadeleri çok doğru bulmuyorum. Biz yapıcı bir bakış açısına sahip olmayı önemsiyoruz. Çocukların kaybından söz ederken hangi çocuğun neyi kaybettiğinden araştırmaya dayalı söz etmemiz lazım. Ben il il okul okul dolaşıyorum. Çocuklarımızla ilgili araştırmalar yaptırıyorum. Hiçbir veri olmadan bir kayıp nesil olacaktır şeklinde konuşmak çocuklarımızın geleceğini tanımlamak açısından doğru değil.