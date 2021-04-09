09 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS paylaşımı! Örnek sorular erişime açıldı

Bakanı , sosyal medya hesabından son dakika paylaşımda bulundu. 'ye girecek öğrenciler için açıklama yapan Bakan Selçuk, nisan ayı örnek sorularının da erişime açıldığını belirtti. İşte Bakan Selçuk'un LGS paylaşımı ve açıklamaları...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS paylaşımı! Örnek sorular erişime açıldı

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

LGS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Nisan ayı örnek sorularını http://odsgm.meb.gov.tr'de erişime açtık.

Kılavuzumuz yayında, başvurularınızı bu yıl da Bakanlığımız gerçekleştiriyor.

İyi çalışmalar gençler...

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