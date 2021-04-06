AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2020-2021 2. dönem sınavları tamamlandı. 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şimdi ise sıra sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25-29 Mart'ta gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınavların haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.