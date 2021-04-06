AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...
AÖL sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen açık lise 2. dönem sınavının sonuçları için bekleyişte olan öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2020-2021 2. dönem sınavları tamamlandı. 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şimdi ise sıra sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25-29 Mart'ta gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınavların haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.
AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler.