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Kastamonu'da koronavirüs vakalarının artması üzerine bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

'da artan koronavirüs vakalarına karşı tedbir amacıyla 4 okulda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Söz konusu okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

EĞİTİM AA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Kastamonu'da koronavirüs vakalarının artması üzerine bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu merkez ve İnebolu ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 okulda uzaktan eğitim yapılması kararı alındı.

Kastamonu merkezde bulunan Behiye Barut Anaokulunda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 9 Haziran İlkokulu, 9 Haziran Ortaokulu ve Toklukaya Yele İlkokulunda eğitim öğretime 12 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmesini kararlaştırdı.

Okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

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