Kastamonu'da koronavirüs vakalarının artması üzerine bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Kastamonu'da artan koronavirüs vakalarına karşı tedbir amacıyla 4 okulda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Söz konusu okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.
EĞİTİM AA
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Kastamonu merkez ve İnebolu ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 okulda uzaktan eğitim yapılması kararı alındı.
Kastamonu merkezde bulunan Behiye Barut Anaokulunda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 9 Haziran İlkokulu, 9 Haziran Ortaokulu ve Toklukaya Yele İlkokulunda eğitim öğretime 12 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmesini kararlaştırdı.
Okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.