Bir zamanların gözde meslekleriydi! Bu bölümler sıfır çekti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite sınavlarına 2,5 ay kala, üniversitelerdeki kontenjanlarla ilgili bir düzenleme yaptı. Buna göre öğretmenlik programlarında kontenjanlar artırılmayacak. Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları dikkate alınarak üniversite bazında belirlenecek, mühendislikte kontenjan azaltılacak. Sağlık programlarında da tedrici olarak bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilecek. Kontenjanı azaltılacak olanlar arasında, hukuk, mühendislik, sağlık gibi bir zamanların en gözde programları bulunuyor.

SIFIR ÇEKTİLER

YÖK, mühendisliklerde kaliteyi artırmak için başarı sırası barajı getirmişti. İlk 300 bine girenler bu programları yazabiliyor. Barajın etkisi var mı bilinmiyor ama mühendislik programları son yıllarda ciddi oranda boş kalıyor. Öyle ki geçen yıl kontenjanların 77 bin 460'tan 71 bin 244'e düşürülmesine rağmen mühendisliklerde yaklaşık 12 bin kontenjan boş kaldı.

Kimi üniversitelerin elektrik-elektronik, jeoloji, inşaat, endüstri, biyomedikal, metalürji ve malzeme gibi mühendislik programları sıfır çekti. YÖK, ayrıca hukuk için üniversiteler bazında karar alacağını duyurdu. Bu durumda hukuk programı boş kalan üniversitelerde kontenjan azaltmaya gidilmesi bekleniyor. Hukuktaki 125 bin başarı sırası barajının da etkisiyle geçen yıl ek yerleştirmeler sonrasında yaklaşık bin 300 hukuk kontenjan boş kaldı.

MİMARLIKTAN İLETİŞİME

Hürriyet'in haberine göre, öğretmenlik programlarında ise kontenjanların artırılmayacağı açıklandı. Sendikalar ve öğretmenlik mezunları resmi rakamlara göre yaklaşık 450 bin ataması yapılmayan öğretmen varken kontenjanların sabit kalmasına tepki gösteriyor. Çünkü her yıl bu programlar 50 bine yakın mezun veriyor, yapılan atamalar mevcut mezunları eritmeye dahi yetmiyor. Ayrıca mimarlık ve iç mimarlık gibi popüler programlarda da 2020'de bin 600 kontenjan boş kaldı. Bazı üniversitelerde bu programları bir kişi bile tercih etmedi. Halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo televizyon sinema, gazetecilik, yeni medya gibi bölümlerin bulunduğu iletişim fakülteleri de son yıllarda kan kaybediyor. Bu bölümlerde geçen yıl ek yerleştirme sonrasında bin 764 kontenjan dolmadı.