MSÜ'ye katılacaklar dikkat! Sınav ertelendi mi, iptal mi oldu? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak?
MSÜ sınavı iptal mi oldu? 2021 MSÜ sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından adaylar sınav gününü beklemeye başladı. ÖSYM'nin yaıymladığı takvime göre, sınavın başlamasına kısa bir süre kaldı. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
MSÜ sınavına katılacak adaylar, heyecanla sınav gününü bekliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı'na geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de sınavın ertelenip ertelenmeyeceği oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?
2021 MSÜ sınavı daha önce belirlenen takvimde gerçekleştirilecek. Sınavın iptaline ya da ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2021 MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2021-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.