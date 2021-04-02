MSÜ sınavına katılacak adaylar, heyecanla sınav gününü bekliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı'na geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de sınavın ertelenip ertelenmeyeceği oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

2021 MSÜ sınavı daha önce belirlenen takvimde gerçekleştirilecek. Sınavın iptaline ya da ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.