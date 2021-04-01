2021 2. dönem okullar ne zaman kapanacak? MEB ile okullar hangi tarihte kapanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği yaz tatili tarihini açıkladı. Açıklama kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerin 2 Temmuz tarihine eğitime devam edeceğini dile getirdi. Bunun nedeni olarak ise sömestr tatilinin üç hafta sürmesi işaret edildi. İşte, 2021 2. dönem okullar ne zaman kapanacak? MEB ile okullar hangi tarihte kapanıyor? Açıklama bekleniyor...

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.