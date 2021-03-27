27 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uzaktan eğitim kararı

Son dakika haberine göre 'nun ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

EĞİTİM AA
Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Son dakika: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uzaktan eğitim kararı

İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçede Kovid-19 salgını kapsamında risk gruplarına göre alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada,"29 Mart Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, işletmelerde beceri eğitimine gidecek yoğunlaştırılmış eğitim gören öğrencilerin not işlemlerinin maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak 23 Nisan'a kadar tamamlanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Ömer Sağlam başkanlığında yaptığı toplantıda da Birol Durası Anadolu Lisesi'ndeki bir öğrenciden alınan PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle 12/C sınıfında 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

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