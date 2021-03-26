26 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

Son dakika haberine göre 'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

EĞİTİM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

Konya'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

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