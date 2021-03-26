Son dakika: Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

Konya'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN